Bursa'da Kontrolden Çıkan Minibüs Yaya Geçidinde İnşaat İşçisine Çarptı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Minibüs Yaya Geçidinde İnşaat İşçisine Çarptı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, park halindeki bir araca çarptıktan sonra yaya geçidinde bekleyen 63 yaşındaki Naim Kır'a çarparak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan minibüs önce park halindeki araca sonra yaya geçidinde bekleyen 63 yaşındaki adama çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekin K. idaresindeki 16 S 0137 plakalı araç, seyir halindeyken, önünde ilerleyen Ümit Z. yönetimindeki 16 KVF plakalı araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Bu manevra sırasında Tekin K.'nin kullandığı araç, kontrolden çıkıp önce park halindeki araca ardından, ATM'den para çektikten sonra yürümeye başlayan 63 yaşındaki yaya Naim Kır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Servis aracının altında kalan marangoz Naim Kır, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın hızla manevra yaptığı, ardından savrulup kaldırıma çıkarak yayaya çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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