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Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan kıl payı kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan kıl payı kurtuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, baraj yamacına düştü; sürücü şans eseri ölümden döndü.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan kıl payı kurtuldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet, baraj yamacına düştü; sürücü şans eseri ölümden döndü.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu Mobilya İhtisas OSB kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Adil İ.yönetimindeki 07 YN 685 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüj üzerinden geçen kamyonet, baraj kenarına düşüp duvara çarparak durdu. Duvar nedeniyle baraja düşmekten son anda kurtulan araçtaki sürücü, şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler

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