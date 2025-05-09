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Bursa'da Kontrolden Çıkan Kamyon Refüje Daldı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Kamyon Refüje Daldı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon yol kenarındaki bariyerleri aşarak refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki bariyerleri aşarak refüje daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerleri aşıp karşı yöndeki refüje çarptı. Kaza sonrası trafikteki başka sürücüler 112 ekiplerini arayıp, kamyon sürücüsünün yardımına koştu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kamyon kurtarıcı yardımıyla yoldan çekildi.

Olayın ardından polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü şekilde sürdürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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