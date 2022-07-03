Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye uçtu. Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alman Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan cip, önce refüjü aştı, sonrasında 5 metrelik yükseklikten dereye uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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