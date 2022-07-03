Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye uçtu.

Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alman Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan cip, önce refüjü aştı, sonrasında 5 metrelik yükseklikten dereye uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title