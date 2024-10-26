Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Yakıt İstasyonuna Daldı

Bursa'da kontrolden çıkan ticari araç, anayolda kayarak önce tali yoldan çıkan araca, sonra yakıt istasyonuna daldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ana yol üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç adeta drift atarcasına önce tali yolda bekleyen araca, ardından yakıt istasyonuna daldı. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA