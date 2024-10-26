Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Yakıt İstasyonuna Daldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayarak önce diğer bir araca, ardından bir yakıt istasyonuna çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bursa'da kontrolden çıkan ticari araç, anayolda kayarak önce tali yoldan çıkan araca, sonra yakıt istasyonuna daldı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ana yol üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan araç adeta drift atarcasına önce tali yolda bekleyen araca, ardından yakıt istasyonuna daldı. Kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA