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Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Sitenin Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir sitenin bahçesine düştü. Takla atan araçta sıkışan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kontrolden çıkan, otomobil sitenin bahçesine uçtu : 1 yaralı

BURSA - Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan araç, bir sitenin korkuluklarını aşıp bahçesine uçtu. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün idaresindeki otomobil sürücüsü aracıyla cadde üzerinde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bir sitenin korkuluklarını aştıktan sonra bahçeye düştü. Takla atan otomobildeki sürücü araç içinde sıkışırken, site sakinleri yaralı adamın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardıktan sonra ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Sitenin Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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