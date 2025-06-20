Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Çocuğa Çarptı: Bir Ölüm Bir Yaralı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Çocuğa Çarptı: Bir Ölüm Bir Yaralı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, su kanalı kenarında oturan 13 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonucu çocuk hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, su kanalı kenarında oturan çocuğa çarptıktan sonra kanala düştü. Kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Kale Mahallesi Mandıras Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi üzerinde kesişen su kanalında meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kanal kenarında oturan 13 yaşındaki M.M.'ye çarparak kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 13 yaşındaki M.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki M.M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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