Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Asit Yüklü Tankere Çarptı: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil park halindeki asit yüklü tankere çarptı; 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Enes Y.(30) yönetimindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün uyuması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında park halinde olan Mehmet G.(52) yönetimindeki 35 BZP 594 plakalı asit yüklü tankere arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki Merve Y.(26), Fevzi Y.(60), Hatice Y.(52) ve 1 yaşındaki Asil Y. Yaralandılar. Kaza yerine 112, Jandarma, Bölge Trafik ekipleri ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bebek ile Hatice Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruyor. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA