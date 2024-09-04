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Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç 5 Katlı Apartmana Girdi

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, 5 katlı bir apartmanın 1. katına girdi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 5 katlı bir apartmanın 1. katına girdi. Kazada şans eseri sürücü hafif yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan A., 16 KAT plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bir anda gaza yüklenince sitenin duvarını aşıp takla attı. Metrelerce savrulan araç 5 katlı binanın birinci katına çarparak durabildi. Kazada korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ambulansta müdahale ederken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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