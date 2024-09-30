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Bursa'da Konteynır Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Konteynır Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen konteynır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi hala araştırılıyor.

Bursa'da konteynırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, konteynırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteynırı sararken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken konteynır kullanılmaz hale geldi. Kamyon ise sahibinin gelmesiyle birlikte yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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