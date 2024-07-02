Bursa'da Konar-Göçer Şahıslar Darp Edildi

Bursa'da vatandaşların peşini bırakmayarak para ve yiyecek isteyen konar-göçer şahıslar bölgedeki işyeri sahipleri ve vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konar-göçer şahıslar bir süre boyunca bölgedeki vatandaşlardan dilencilik yaptı. Bölge sakinlerini rahatsız eden ve uyarılarına rağmen aldırış etmeyen konar-göçer şahıslar esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşananlar site sakinleri tarafından kaydedildi. - BURSA