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Bursa'da komşular arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

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Bursa'da komşular arasında park yeri tartışması nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini darp eden kişiler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da komşuların park tartışmasından kaynaklı çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'nde komşular arasında park yeri yüzünden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerini acımasız şekilde darp ederken, ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırarak polis merkezine götürdü. Öte yandan, kavgada hafif şekilde yaralananlar olduğu öğrenildi. Kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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