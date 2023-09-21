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Bursa'da komşu kavgası kameraya yansıdı

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Bursa'da iki komşu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da iki komşu arasında sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar hava uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde ikamet eden iki komşu gürültü nedeniyle anlaşmazlık yaşayınca sokağa indi. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, o anlar da amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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