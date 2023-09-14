Bursa'da komşu aileler arasında hurda toplama kavgası

Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki komşu aile arasındaki hurda toplama kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Hasret T. ile babası Selahattin T, hurda toplarken aynı işi yapan komşuları Ali A. ve Erdem A. kardeşler ile karşılaştı. İki taraf arasında hurda toplama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Vurak Sokak'taki evlerinin önünde tekrar tartışmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı.

Ali A. ve Erdem A. sopa ve elektroşok aletiyle saldırırken, Hasret T. ile Selahattin T. sopa ve demir çubuklarla karşılık verdi. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken iki aile birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kavgaya karışanlar karakoldaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, demir çubuk, sopa ve elektroşoklu kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.