Bursa'da kokoreç aracının alev alev yandığı anlar kamerada

Bursa'da kokoreç satışı yapılan araç alev alev yandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kokoreç satılan araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, sahibi durumu itfaiye ve polislere bildirdi. O sırada yoldan geçen Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) bağlı tanker yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA