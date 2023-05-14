Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da kokoreç aracının alev alev yandığı anlar kamerada

Bursa'da kokoreç aracının alev alev yandığı anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kokoreç satışı yapılan araç alev alev yandı.

Bursa'da kokoreç satışı yapılan araç alev alev yandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kokoreç satılan araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, sahibi durumu itfaiye ve polislere bildirdi. O sırada yoldan geçen Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) bağlı tanker yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title