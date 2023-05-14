Bursa'da kokoreç aracı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da kokoreç aracında çıkan yangın kameralara böyle yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kokoreç aracında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken sahibi durumu itfaiye ve polis ekibine bildirdi. O sırada yoldan geçen Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi bağlı tanker yangına müdahale etti. Kısa süre yangın kontrol altına alınırken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.