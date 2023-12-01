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Bursa'da Köfteci Yusuf'un Şubesindeki Hırsızlık Olayı

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Bursa'da Köfteci Yusuf'un Özlüce Şubesi'nde çelik kasayı çapa ile patlatan ve sevgilisi ile tatile kaçan hırsız, Bursa Polisi tarafından gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da Köfteci Yusuf'un Özlüce Şubesi'ndeki çelik kasayı çapa ile patlatan ve sevgilisi ile tatile kaçan hırsız Bursa Polisi'nin nefes kesen takibiyle gözaltına alındı. Camdan atlayarak içeri giren şüpheli, yanında getirdiği çapayla kasayı açmak için dakikalarca uğraştı. Düşe kalka kasayı açmayı başaran şüpheli aldığı paralarla kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bu esnada kız arkadaşının da dans ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ünlü bir yemek restoranını gözüne kestiren 24 yaşındaki Yusuf K., yanına aldığı çapayla camı zorlayıp içeri girdi. Çekmecelere bakan şüpheli, gördüğü çelik kasayı açmak için dakikalarca uğraştı. Elindeki çapayla kasayı açmak isteyen Yusuf K. düşe kalka uğraş sonrası çelik kasayı açmayı başardı. Yanında getirdiği çanta ile paraları alan Yusuf K. giderayak "parmak izi çıkmasın" diye de çekmeceleri sildi. Sabah işe gelen çalışanlar durum üzerine hemen polisi aradı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek için onlarca güvenlik kamerasını izledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan Bursa polisi, tespit ettiği şüpheliyi, kız arkadaşı Yeliz G.'yi bir otelde yakaladı. Yusuf K.'nın çaldığı 150 bin liranın 80 bin lirasıyla uyuşturucu aldığını yaptığı çalışmayla öğrenen polis ekipleri, 25 bin lira nakit para ve cep telefonuna da el koydu. Emniyete götürülen şüpheliler ifadesi alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece Yusuf K., tutuklanırken, olaydan habersiz kız arkadaşı ise serbest bırakıldı. İkilinin adres sorarken ve Yusuf K.'nın hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Bir güvenlik kamerasında hırsızlık zanlısının dans etmesi de dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tutuklama Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık Uyuşturucu Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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