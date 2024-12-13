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Bursa'da Kızgın Sürücü Kadın Aracını Tehdit Etti

Bursa'da Kızgın Sürücü Kadın Aracını Tehdit Etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeyken tartıştığı kadın sürücünün önünü kesen erkek sürücü, aracın aynasını kırarak tehdit etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, davanın ilk duruşması 9 ay sonrasına ertelendi.

Bursa'da seyir halindeyken tartıştığı kadın sürücünün önünü kesen kızgın sürücü, aracın aynasını da kırarak tehdit etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında açılan davada ilk duruşma için 9 ay sonrasına gün verildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Duruma sinirlenen erkek sürücü, kadın sürücünün aracının önünü keserek aynasını kırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kadın sürücü şahıstan şikayetçi oldu.

Öte yandan kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Bursa 36.Asliye Mahkemesi'nde mala zarar verme, kadına karşı basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan davanın ilk duruşmasının 9 ay sonraya verildiği yargılamanın 19 Haziran 2025'te yapılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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