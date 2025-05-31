Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da Kız Meselesi Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi sırtından yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi arıyor.

Bursa'da kız meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi sırtından bıçakla yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yeni Cami sokakta meydana geldi. Kadir Kamil A.ile Kemal K. Arasında kız meselesi yüzünden sokakta tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Kemal K. Elindeki bıçakla Kadir A.'yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, ise yakındaki Çinili cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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