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Bursa'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç Araçını Tramvay Hattına Bıraktı

Bursa'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç Araçını Tramvay Hattına Bıraktı
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Bursa'da bir genç, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra aracını tramvay yoluna bırakınca seferler aksadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı kaldırarak trafiği normale döndürdü.

Bursa'da kız arkadaşıyla tartışan genç aracını tramvay hattına bırakınca, seferler aksadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FTU 268 plakalı otomobil sürücüsü, kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Otomobili tramvay yoluna çeken sürücü, kız arkadaşıyla tartışmasına dışarıda devam etti. Tartışma sonucunda aracını bırakan genç, olay yerinden uzaklaştı. Sefer yapan tramvay ise aracın hat üzerine çekilmesi sonucu ilerleyemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye ulaşarak aracı tramvay hattından kaldırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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