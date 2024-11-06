Bursa'da Kıyafet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da bir kadın, arkadaşıyla geldiği dükkanda el çabukluğu ile kıyafet çaldı. O anlar güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte dükkan önünde bulunan kıyafetlere bakan bir kadın, beğendiği kıyafeti el çabukluğu ile çantasına attı. Bir süre daha dükkan önünde vakit geçiren hırsızlar, daha sonra olay yerinden hiç bir şey olmamış gibi uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - BURSA