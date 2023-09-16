Bursa'da Kıskançlık Krizi: Adam Sevgilisini Öldürdü, İntihar Etti

Bursa'da bir adam, aynı evde yaşadığı sevgilisini kıskançlık krizine girerek öldürdü ve intihar etti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir adam kıskançlık krizine girerek, aynı evde yaşadığı sevgilisini öldürüp, intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'ta bir evde meydana geldi. Bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren Tuncer Ş. önce sevgilisi Nurgül D.'yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri iki sevgilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. - BURSA