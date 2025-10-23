Bursa'da Kırmızı Işıkta Geçmeye Çalışan Yaşlı Adam Motosikletli Kurye Tarafından Çarpıldı

Bursa'da kendisine kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen adama motosikletli kurye çarptı. Kurye olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobillerin ve motosikletli bir kişinin hiç durmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mudanya Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen A.K., motosikletin geldiğini fark etmedi. 16 BFP plakalı motosikletli kurye C.C. (22) yaşlı adama çarparak olay yerinden uzaklaşırken, A.K. kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Mudanya Emniyetine gidip olayı anlatan sürücü C.Ç (22) iddiaya göre "Çarptığımı ilk başta fark etmedim sonrasında fark edince size geldim" dedi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı A.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.K.'nin entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafikteki diğer sürücülerin duyarsızlığı dikkat çekti. Yerde yatan yaşlı adama rağmen, yollarına durmadan devam etmeleri, 'pes' dedirtti.

Olayın tanıklarından Tamer Hasırcıoğlu, "Biz markete arkadaşımı ziyarete geldik, içeride oturuyorduk, dışarıdan bir ses geldi. İlk başta park halindeki motorum düştü sandım. Dışarı çıkınca amcayı yerde gördüm, kan vardı. Oradan geçen bir abi, kuryenin çarpıp kaçtığını söyledi. Hemen gelen arabaları durdurduk, üzerinden geçmesinler diye uğraştık. Amcaya çok üzüldük, ambulans geldiğinde durumunun ağır olduğunu söylediler. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Bir diğer tanık esnaf Zülküf Özer ise, "Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor, güvenlik önlemleri ve özellikle kasislerin Mudanya genelinde artırılmasını talep ediyorum. Bu hafta ikinci kez böyle bir olay oluyor" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından motosikletli kurye ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURSA