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Bursa'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonetin Kasasında Tehlikeli Yolculuk

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, paten kayarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Gençin tehlikeli hareketleri cep kamerasına yansırken, kamyonetin arkasında bulunan iki kişi de dikkat çekti.

Bursa'da kırmızı ışıkta duran kamyonetin kasasına tutunan bir kişi, akan trafikte paten kayarak yolculuk yaptı. Canlarını tehlikeye atan genç kameraya yansırken, kamyonetin kasasında ise oturan iki kişi dikkat çekti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafiğin en yoğun seyrettiği caddelerden biri olan Eğitim Caddesi üzerinde tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki açık kasa kamyonete tutunarak paten kayan genç hem trafiği tehlikeye düşürdü, hem de kendi canını hiçe saydı. Hareket halindeki açık kasa kamyonete tutunan patenli gencin tehlikeli şekildeki yolculuğu cep kamerasına yansırken, kamyonetin arkasında bulunan iki kişi de dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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