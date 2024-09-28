Bursa'da Kırmızı Işık İhlali: Tır ile Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan tır, otomobili biçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 16 BEC 637 plakalı çekici ve 16 BEH 206 plakalı yarı römork ile Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyir halindeyken, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerken, yolun sağında Bursa istikametine dönmek isteyen Hüseyin T. (44) yönetimindeki 16 EGM 96 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen araç yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 16 EGM 96 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin T. ve yanında bulunan Tülay A. (47) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA