Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Faciası: Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Faciası: Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca çarptı. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybederken, düğününe bir hafta kala acı olay yaşandı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesinde Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Murat Kapacık idaresindeki motosiklet, kırmızı ışıkta geçerek seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Kapacık'ın 1 hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenilirken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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