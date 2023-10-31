Bursa'da Kiracısının Evinde Hırsızlık Yapan Ev Sahibi Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının evine girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı. Ev sahibi, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'da kiracısının evine girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalan ev sahibi tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde E.G.S (33), yaklaşık 2 ay önce kiraladığı evde altınlarının bazılarının kaybolduğunu fark etti.

Ev sahibi Ayşegül K'nın (42) beyaz eşyaları yenilemesinden şüphelenen E.G.S, evine gizli güvenlik kamerası sistemi kurdu.

E.G.S, erkek arkadaşıyla Ayşegül K'yi çaya çağırıp, ev sahibi kadına kirayı vermek için cebindeki yüklü miktarda doları çıkardı.

Sohbetin ardından eğlence yerine gideceklerini söyleyen E.G.S. ve erkek arkadaşı daha sonra evden ayrıldı. Ayşegül K. ise kendi dairesine geçti.

Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu

Bir süre sonra cep telefonuna güvenlik kamerası sisteminin alarm bildirimi gelen kiracı, Ayşegül K'nin evine girdiğini, valizini karıştırıp çaldığı paralarla çıktığını gördü.

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek Ayşegül K'yi gözaltına aldı.

Ayşegül K'nin emniyetteki ifadesinde, "maymuncuk" olarak bilinen anahtarla içeri girdiğini ve hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayşegül K. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.