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Son dakika haberi... Bursa'da ATM'lere çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumruk ile vurarak zarar verdi.

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere taş ve yumruk ile vurarak zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi 1.Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ATM'lere tekme, yumruk ve taş ile saldırdı. Çevredekiler olan biteni anlamaya çalışırken durumu polis ekiplerine bildirdi. Kimliği belirsiz kişi, ATM'lerden birinin ekranını kullanılmaz hale getirirken başka bir ATM'nin de çerçevesine zarar verdi.

Polis ekipleri olay yerine gelmeden kimliği belirsiz kişi kaçtı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından esnaf Mahmut Altınok, "Tanımadığımız biri bankamatiklere saldırdı, hırsını alarak gitti. Tekme, taş ile argo kelimeler konuşa konuşa ATM'leri paramparça etti" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa ATM 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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