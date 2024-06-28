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Bursa'da Kereste Yüklü Tıra Arkadan Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Sıkıştı

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Bursa'da seyir halindeyken kereste yüklü tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bursa'da seyir halindeyken kereste yüklü tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Barlak (46) idaresindeki 41 HZ 513 plakalı kamyonet, Hüseyin Ç. yönetimindeki 63 ZY 172 plakalı çekicinin 63 AFN 252 plakalı dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Taner Barlak, şoför kabininde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu tek şeride düşürerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Demir makas ile kapı açıldı, sıkışan sürücü çıkarıldı

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, demir makas ile kamyonun kapısını gevşetti. Kapının açılması sonrası sıkışan sürücü, sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa götürüldü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sebebiyle tek şeride düşürülen trafik akışı, kamyonet ve tırın kaldırılmasıyla normale döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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