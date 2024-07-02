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Bursa'da Kereste Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir kereste deposunda çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kereste deposunda yangın meydana geldi. Alevlere hızlı müdahale eden ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın saat 01.30 sıralarında Gemlik ilçesi Kurtul köyünde bulunan kereste deposunda meydana geldi. Hızla büyüyen alevler depoyu tamamen sararken, çalışanlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin ormanlık alana sıçramasının önüne geçerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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