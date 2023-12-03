Bursa'da kentsel dönüşüme giren evlerin yıkımı başladı. Akpınar Mahallesi'nde boşaltılan 4 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da kentsel dönüşüm başladı: Evler yerle bir oldu

Bursa'da kentsel dönüşüme girerek boşaltılan evlerin yıkımı başladı. Akpınar Mahallesi'nde boşaltılan 4 katlı binayı, ekipler saniyeler içerisinde yerle bir etti. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1050 Konutlar bölgesi, kentsel dönüşüme girme kararı alarak boşaltıldı. Boşaltılan binaların yıkım işlemleri gerçekleştirilmeye başladı. 4 katlı binanın yıkımı ise görenleri şoke etti. Binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu anlar ve sonrasındaki toz dumanı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. - BURSA