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Bursa'da kendi evini yakalan adama komşuları böyle saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kendi evini yakalan adama komşuları böyle saldırdı Bursa'da kendi evini yakan kişiye komşuları saldırdı.

Bursa'da kendi evini yakalan adama komşuları böyle saldırdı

BURSA - Bursa'da kendi evini yakan kişiye komşuları saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Ç. yaşadığı evini ateşe vererek kaçtı. Evden duman çıktığı gören komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bir süre sonra Ali Ç.'nin tekrar geldiğini gören komşuları saldırmaya başladı. Polis ekibi tarafından Ali Ç. güçlükle polis otosuna bindirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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