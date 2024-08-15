Bursa'da kedi kurtarma girişimi sonucu mahsur kalan adam itfaiye tarafından kurtarıldı

Bursa'da kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede ayağını kırıp mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yürüyen Etan Güler, yaklaşık 5 metre yükseklikteki dereden kedi sesi geldiğini fark edince yardım etmek istedi. Korkulukları aşan Güler, kediye uzanmak isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten dereye düştü. Ayağı kırılan Güler derede mahsur kalırken, kendisini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri deredeki yaralı adama ulaştı. Sedye ve halat yardımıyla yukarı çıkarılan Güler, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA