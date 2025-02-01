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Bursa'da Kedi Korkusu Genç Yağmuru Yaraladı

Bursa'da Kedi Korkusu Genç Yağmuru Yaraladı
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İnegöl'de eve zıplayan kedinin korkusuyla dengesini kaybeden genç, camdan düşerek yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kedinin üzerine zıplaması sonucu korkan genç, düştüğü camın kırılması sonucu yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tellal İsmail Çıkmazı'nda bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evdeki kedinin üzerine sıçraması ile korkan Mertcan K. (26), dengesini kaybederek camın üzerine düştü. İki kolundan da yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kollarında derin kesiler oluşan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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