Bursa'da Kaza: Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bursa'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası takla atan Fiat Punto otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.A. idaresindeki 16 AYJ 559 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden M.B. idaresindeki 35 EC 7494 plakalı otomobilin ön köşe kısmına çarparak takla attı. Taklalar sonucu M.T.A. ve yanında bulunan bir kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza yerinin güvenliğini alırken sağlık ekipleri de yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yapan araçları kısa sürede olay yerinden kaldırdı. - BURSA