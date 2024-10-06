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Bursa'da Kaza Sonrası Telefon Thefti: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Kaza Sonrası Telefon Thefti: Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'da yolun karşısına geçerken otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın telefonunu çalan şüpheli, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan kızın telefonunu çalan şüpheli kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 4 Ekim'de saat 08.30 sıralarında merkez Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Tesnime C., durakta yolcu alıp indirdikten sonra hareket eden özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112'ye bildirip, genç kızın yardımına koştu. Ağır yaralanan genç kızın yola savrulan telefonunu çalan bir kişi ise kayıplara karıştı. Kaza anı kameraya yansırken, polis ekipleri genç kızın telefonunu çalan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Tesnime C.'nin telefonunu çalan şüpheliyi çok geçmeden yakalayan polis, işlemleri sonrası adliyeye sevk etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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