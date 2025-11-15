Bursa'da Kaza: Otomobil Kamyonete Çarptı

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.

Kaza, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü H. Ö. kamyonete çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA