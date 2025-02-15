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Bursa'da Kaza: Hafif Ticari Araç Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı

Bursa'da Kaza: Hafif Ticari Araç Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve birçok araç ağır hasar aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpıştı. Kaza da ortalık savaş alanına döndü. Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Yasin Ü.(25) yönetimindeki 16 ALS 960 plakalı hafif ticari araç metal sanayi kavşağında dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyeti kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devirdi. Araç daha sonra kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bilal K.(26) yönetimindeki 16 GMS 60 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Kaza sonucu araçlar ağır hasar alırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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