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Bursa'da Kaza: 40 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kaza: 40 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'da normal seyrinde ilerleyen 40 yaşındaki Olgün Öztaş, metro istasyonunun duvarına çarparak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Öztaş kurtarılamadı.

Bursa'da normal seyrinde ilerleyen 40 yaşındaki Olgün Öztaş, biranda metro istasyonunun duvarına çarpmasının ardından yolun ortasında kaldı. Sürücü Öztaş, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MVJ 43 plakalı otomobil sürücüsü Olgun Öztaş, orta şeritten normal hızla ilerlerken bir arda metro istasyonun duvarına çarptı. Çarpmanın da etkisiyle otomobil, kendi etrafında dönerek yolun ortasında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın içerisinden çıkarılan Öztaş, 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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