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Bursa'da Kaza: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kaza: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 17 yaşındaki sürücünün kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Bursa Yolu Güzelyalı Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 17 yaşındaki sürücünün kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza 23.00 sıralarında Mudanya Bursa Yoku Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa istikametinden gelen 38 RA 762 plakalı otomobil, sürücünün kavşağa yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek Mudanya istikametinden gelen 16 DE 157 plakalı otomobille kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracın 17 yaşındaki sürücüsü Yiğit Şahin hayatını kaybederken, yandaki arkadaşı Egemen Uğurlu ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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