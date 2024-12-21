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Bursa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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İznik ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, kaygan zemin sebebiyle gerçekleşti.

Bursa'nın İznik ilçesinde tır ile karşı şeritten gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya (27) idaresindeki 48 ABG 314 plakalı otomobil, kaygan zemin sebebiyle sürücüsünün idaresinden çıkarak karşı şeritten gelen İsmail Ö. (47) yönetimindeki tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Burak C. (28) ile Ali K. (30) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Kaya'nın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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