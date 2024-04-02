YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Bursa'da Kaynak Suyu Dolum Fabrikasında İş Kazası: İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kırsal Hacıkara Mahallesi'nde faaliyet gösteren kaynak suyu dolum fabrikasında kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde faaliyet gösteren su fabrikasında meydana geldi. İşçi Dursun K. (44) su dolum makinesiyle çalıştığı sırada sol kolu makineye sıkıştı. Kolundan yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kolunda derin yaralar oluşan işçi, ambulansla Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa İş Kazası Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title