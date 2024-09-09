Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kaykay Kazası: İlkokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi okula başlayacağı gün toprağa verilirken, servis şoförü ile birlikte 2 kişi tutuklandı.

Bursa'da kaykayı ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi okula başlayacağı gün toprağa verilirken, servis şoförü ile birlikte 2 kişi tutuklandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Yusuf Çakır arkadaşlarıyla oyun oynamak için evinden çıkarak parka gitti. Kaykay sürdüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Çakır'a Ö.S. idaresindeki 16 S 4070 plakalı servis aracı çarptı. Servis sürücüsü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü Ö.S. ve kazadan sonra olay yerine gittikleri belirlenen A.Ö. ve Y.E.'yi kısa sürede yakaladı. Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Okula başlayacağı gün toprağa verildi

Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Aile gözyaşlarına boğulurken, Yusuf için helallik istendi. Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yusuf'un cenazesi, Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan servis şoförü Ö.S. ile A.Ö. ve Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Servis şoförü Ö.S. ve A.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı bursa Kaza

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "Kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Slovenya Kazakistan maçı hangi kanalda? Slovenya Kazakistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Norveç Avusturya maçı hangi kanalda? Norveç Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Karadağ Galler maçı hangi kanalda? Karadağ Galler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Eylül Pazartesi Milli Piyango sorgulama Türkiye İzlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye İzlanda maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu, hangi kanalda? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek Arda Güler sakat mı, İzlanda maçında neden yok? İsmail Jakobs sakatlandı mı? İsmail Jakobs kaç maç yok, ne zaman dönecek? TRT 1 canlı maç izle! TÜRKİYE-İZLANDA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title