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Bursa'da Kayıp Zihinsel Engelli Adam İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'da Kayıp Zihinsel Engelli Adam İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 46 yaşındaki zihinsel engelli Necmettin Sönmez, babasıyla alışverişe çıktığı kapalı çarşıda kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, kaybın ardından yoğun bir arama çalışması başlattı.

Bursa'da 3 gün önce babasıyla gezerken kayıplara karışan 46 yaşındaki zihinsel engelli adamın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde ikamet eden Necmettin Sönmez (46), 3 gün önce babası Muhittin Sönmez (75) ile evden ayrılıp Kapalı Çarşıya geldi. Burada alışveriş yaparken baba-oğul kalabalıkta birbirini kaybetti. Yaşlı adam oğlunu bulmak için uğraşsa da kendisinden bir haber alamayınca karakola koştu. İhbarda bulunan adam; kayıp oğlunu bulmak için torunu ve ailesiyle de yola koyuldu. Kendisinden haber alamayan aile sakinleri, kaybolan Necmettin Sönmez'in fotoğraflarını sokak ve caddelere asarak bulunması için seferber oldu.

Zeyniler köyünde görüldü

Sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası aile yakınlarına ulaşan bir vatandaş ekiplere şahsın Zeyniler köyünde görüldüğünü bildirdi. İhbar üzerine harekete jandarma, AFAD, ANDA ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Kayıp adam için çalışmalar bölgede yoğunlaşırken, Sönmez'in yakınları ise kendisinden gelecek güzel bir haber bekliyor.

Bölgede bekleyen Hakan Sönmez, "Kendisi amcamın oğlu oluyor. 8 Ocak Çarşamba günü amcamla yürürken kapalı çarşıda kayboldu. Biz heryere posterlerini astık. En son bazı vatandaşlar burada görmüş. Ekiplere haber verdik, şu anda arama kurtarma ekipleri burada çalışıyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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