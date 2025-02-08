Netanyahu ateşkesi bozmuşa benziyor: Hamas'ı yok edeceğiz

Netanyahu ateşkesi bozmaya çok yakın: Yok edeceğiz
AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Bursa'da Kayıp Kardeşler Bulundu

Bursa'da Kayıp Kardeşler Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş, Osmangazi ilçesinde ekipler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 14 ve 12 yaşlarında 2 kardeş için seferber olan ekipler, Osmangazi ilçesinde 2 kardeşi bularak ailesine teslim etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde babalarının iş yerinden ayrılan 14 yaşındaki Ahmet El Hasan ve 12 yaşındaki Muhammet El Hasan eve dönmedi. İş çıkışı eve giden baba, çocuklarının eve dönmediğini öğrenince durumu polis ekiplerine bildirdi. Aile, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunurken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çocukların Bursa merkeze giden otobüslere bindiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 2 kardeş, aileye teslim edildi. Aile, polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Şimşek'ten yüz binlerce işletmeye net mesaj
img

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
img

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Akıllara Sergen Yalçın'ın efsane sözleri geldi: Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme

Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.