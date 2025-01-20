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Bursa'da Kayıp Genç Ölü Bulundu, Arkadaşı Gözaltında

Bursa'da Kayıp Genç Ölü Bulundu, Arkadaşı Gözaltında
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Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın cesedi ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili olarak gencin yakın arkadaşı gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili gencin arkadaşı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mehmet Karabıyık (18) akşam olmasına rağmen eve dönmeyince ve telefonla da ulaşılamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu. Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edidi. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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