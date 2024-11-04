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Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası Adamdan 3 Aydır Haber Yok

Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası Adamdan 3 Aydır Haber Yok
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Ağustos'ta evden çıkan 60 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Yıldıztaş, ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala bulunamadı. Aile, eşlerinden bir haber beklediğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 3 ay önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 60 yaşındaki adam hala bulunamadı. Eşinden bir haber bekleyen Songül Yıldıztaş, "Ölü veya sağ tek isteğimiz kendisine ulaşmak" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Ağustos'ta evden çıkan Alzheimer hastası 60 yaşındaki Abdullah Yıldıztaş, bir daha eve dönmedi. Yaşlı adama ulaşamayan ailesi 112'ye kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis harekete geçerken, Yıldıztaş'tan 3 aydır haber alınamıyor. 4 çocuk babası adamın ailesi, kendisinden umutlu bir haber beklerken, sosyal medyada kayıp ilanıyla paylaşılan fotoğrafın ardından, en son bir minibüs şoförünün kendisini gördüğünü ifade eden aile, "Eylül ayında bize telefon geldi. Bir minibüs şoförü kendisini görmüş. Amca gel seni karakola götüreyim dediğinde, biri gelip ben bırakırım merak etmeyin demiş. Ama ondan sonra bize bir daha ulaşan olmadı" dedi.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Eşinin bulunmasını isteyen Songül Yıldıztaş, "Eşim 14 Ağustosta evden çıktı bir daha geri gelmedi. Kendisi Alzheimer hastası. Biz kayıp ihbarında bulunduk ama en son eylül ayında bir minibüs şoförü kendisini görmüş. Bize, anlattığına göre kendisi eşime 'Gel amca seni bırakım karakola' demiş. O sırada başka biri çıkıp biz bırakırız diye eşimi almış. Ondan sonra bizi arayan olmadı. Biz artık ölü ve ya diri kendisine ulaşmak istiyoruz. Yetkililerden ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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