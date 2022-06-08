Bursa'da kaybolan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor - Haberler

Bursa'da kaybolan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor Bursa'da sabah erken saatlerde evinden çıkan ve kendisinden 17 saattir haber alınamayan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor. Bursa'da sabah erken saatlerde evinden çıkan ve kendisinden 17 saattir haber alınamayan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor. Keles ilçesine bağlı kırsal Kıranışıklar Mahallesi'nde yaşayan Firdevs Bayram (76) sabah 06.30 sıralarında evden çıktı. Yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD, NAK, ANDA, İnegöl Arama Kurtarma ekipleri termal dronun da verdiği destekle birlikte yaklaşık 17 saattir kendisinden haber alınamayan Firdevs Bayram'ı arama çalışmalarını sürdürüyor. Aramaların gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Keles Bursa 3. Sayfa Haberler

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