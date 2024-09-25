Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11 yaşındaki Fazıl Uğuz, evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi, çocuğu görenlerin polise başvurmasını istedi.

Bursa'da 'okula gidiyorum' diye evden çıkan çocuk kayboldu. Ailesi, görenlerin polise başvurmasını istedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrılan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz okula gitmedi. Çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, kederli aile çocuklarını görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'nı aramalarını istedi.

Ayrıca, 11 yaşındaki Fazıl Uğuz'un 1.45 boylarında olduğu ve üzerinde beyaz tişört ile oduncu gömleği olduğu belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Güvenlik 3-sayfa bursa Yaşam Polis Çocuk

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi

 Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak

"Uykudakiler uyansın, İsrail Türkiye'ye saldıracak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });