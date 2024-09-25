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Bursa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk Alışverişte Bulundu

Bursa'da Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk Alışverişte Bulundu
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Bursa'da evinden 'okula gidiyorum' diyerek çıkan 11 yaşındaki F.U., okuluna gitmeyip alışveriş yaparken bulundu. Ailesi durumu polise bildirmişti. F.U., okul arkadaşlarının tehditleri nedeniyle eve dönmediğini açıkladı.

Bursa'da 'okula gidiyorum' diye evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 11 yaşındaki F.U. alışveriş yaparken bulundu. Eve gelmeyen çocuk, okul arkadaşlarının kendisini tehdit ettiği için eve gitmediğini söyledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrılan 11 yaşındaki F.U. okula gitmedi. Çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, F.U. markette alışveriş yaparken bulundu. Ailesine teslim edilen küçük çocuğun okul arkadaşlarıyla kavga ettiği ve tehdit edildiği için okula gitmediği iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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